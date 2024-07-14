В Крыму в аварии погиб ребенок

В Крыму «Опель Виваро» вылетел с дороги и опрокинулся. В аварии погиб ребенок 9 лет, еще пять человек пострадали. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

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ДТП произошло в воскресенье, в 12:30 на автодороге «Керчь-Чистополье — Новоотрадное».

Водитель (1984 г. р) «Опеля Виваро» двигался в направлении села Новоотрадное. Из-за неправильно выбранной скорости он не справился с управлением, и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

«Несовершеннолетний пассажир 2015 года рождения, смертельно травмирован. Водитель и четверо пассажиров (в том числе 1 ребенок) получили травмы различной степени тяжести», — сказано в сообщении госавтоинспекции.



Пострадавших доставили в медицинское учреждение.