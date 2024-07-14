Под Тюменью в ДТП на трассе погиб человек

Два легковых автомобиля столкнулись на 404-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области, один человек погиб, трое пострадали. Движение на трассе частично ограничено сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

"Столкнулись Ravon и Volkswagen. Предварительно, 52-летняя водитель на автомобиле Ravon выехала на встречную полосу, женщина погибла. В ДТП ранены три человека, пассажиры из обеих машин. Движение на трассе частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме", - сказано в сообщении.



В Госавтоинспекции добавили, что обстоятельства ДТП выясняются.