Жесткое ДТП с фурой и легковушкой произошло на трассе в Кузбассе

В Кузбассе на трассе столкнулись легковая машина и фура. В результате грузовик перевернулся, а от второго участника ДТП осталась груда металла.

В Кузбассе 15 июля произошло жуткое ДТП на автодороге на подъезде к селу Атаманово со стороны Мысков. Об этом в Сети сообщили очевидцы.

Автолюбители выложили видео с места происшествия. На нем видно, что на месте находятся все экстренные службы, в том числе скорая помощь. Легковой автомобиль получил критические повреждения. Фура перевернулась, перегородив дорогу. Кроме того, груз рассыпался по проезжей части.

Подробности происшествия, а также наличие пострадавших уточняются.