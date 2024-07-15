ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, произошло под Калининградом, есть пострадавшие, сообщила прокуратура области.

"Предварительно установлено, что 15 июля в 08:20 на автомобильной дороге Романово - Калининград вблизи поселка Волошино Зеленоградского района водитель автомобиля Kia выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автобусом ПАЗ, перевозившим детей в школьный лагерь", - говорится в сообщении.



В результате ДТП есть пострадавшие, их число пока не уточняется.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель прокурора Зеленоградского района. На контроле прокуратуры находится установление всех обстоятельств происшествия.

"Прокуратурой Зеленоградского района организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению правил перевозки детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.



По оперативным данным, предоставленным прокуратурой ТАСС, семеро детей получили ушибы и ссадины, серьезно никто не пострадал, все дети доставлены в больницу, их осматривают. Сильно пострадала водитель легковушки, получившая перелом ноги и другие травмы, уточнила представитель прокуратуры.