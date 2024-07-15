На Алтае в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

В Павловском районе Алтайского края столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. Пострадали девять человек.

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Столкновение транспортных средств произошло в понедельник, 15 июля, в 14.30 по местному времени под Барнаулом. Водитель микроавтобуса Ford Transit не выдержал безопасную дистанцию перед движущимся перед ним грузовиком Mitsubishi Fuso, и машины столкнулись.

"Предварительно установлено, что в момент происшествия в автобусе находились 17 человек, за медицинской помощью в настоящее время обратились девять человек", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.



Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, обстоятельства произошедшего.