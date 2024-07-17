В Москве отмечено снижение ДТП с участием мотоциклистов

Мотоциклисты стали меньше попадать в ДТП в Москве. Департамент транспорта города Москвы сообщил, что число дорожных происшествий с участием мотоциклов за первые шесть месяцев года сократилось на 7,6%.

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За первое полугодие в столице произошло 293 аварии, что на 24 меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В результате этих ДТП травмы получили 307 человек, что на 22 меньше, чем в прошлом году.

Среди самых частых нарушений у водителей мотоциклов и автомобилей были превышение скорости, несоблюдение дистанции и неправильное перестроение.

Ранее основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко назвал лучшие мотоциклы для начинающих. При выборе важно учитывать не только условия эксплуатации, но и рост будущего байкера. Оптимальным вариантом в этом случае будет туристический мотоцикл средней мощности - объемом от 400 кубических сантиметров и обязательно с ABS. При выборе нужно учитывать рост: мотоциклы типа «круизер» подойдут людям с невысоким ростом, а «эндуро» - для высоких людей.