Под Туапсе в ДТП с рейсовым автобусом пострадали четыре человека

Столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса произошло на трассе в Туапсинском районе, по предварительным данным, пострадали четыре человека, включая троих несовершеннолетних, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня в 07:20 на автодороге Джубга - Сочи в Туапсинском районе 37-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ, выполнявшим рейс Туапсе - Шепси. По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека: водитель и трое несовершеннолетних пассажиров легковушки. Пассажиров автобуса осматривают медики", - говорится в сообщении.



По данным УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, причиной ДТП могло стать управление транспортным средством в состоянии утомленности.