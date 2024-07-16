Очередной китайский внедорожник вспыхнул на дороге

Еще один китайский внедорожник GAC загорелся во время движения по трассе. Как сообщает Telegram-канал «Shot Проверка», инцидент произошел на дороге под Краснодаром.

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Предположительно, возгорание случилось в месте изгиба топливного патрубка. По словам владельца авто, его GAC GS8 был выпущен в 2023 году и недавно прошел технический осмотр, который не выявил каких-либо проблем. Представили бренда заявили, что уже расследуют происшествие, а транспортное средство находится у дилера.

Напомним, что первый подобный случай произошел в мае на трассе М12 — водитель попал в больницу с ожогами лица, рук и ног. Тогда кроссовер также прошел техосмотр за несколько дней до возгорания. В компании после проведения экспертизы заявили, что машина была собрана качественно, а источником возгорания стал некий посторонний предмет, который загорелся в районе каталитического нейтрализатора. По этой причине они не стали компенсировать ремонт.

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Второй пожар произошел в июне на трассе под Саратовом. Представители GAC после него заявляли, что причиной стали птицы, которые свили себе гнездо под капотом кроссовера.