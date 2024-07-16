В Москве водитель BMW врезался в машину ГИБДД

В Северном Чертанове на юге Москвы произошла авария с участием служебного автомобиля ГИБДД. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

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По его информации, происшествие случилось вблизи дома №120 на Варшавском шоссе. По предварительным данным, автомобиль BMW въехал в машину сотрудников ГИБДД, которые оформляли другое ДТП. Всего на данном участке оказались четыре пострадавших автомобиля — машины ГИБДД и BMW и иномарки Porsche и BMW, которые столкнулись чуть ранее. В результате инцидента никто не пострадал, разлива топлива не произошло, заключил источник.

Накануне Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» сообщал, что в Москве два автомобиля попали в аварию на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Марьиной Рощи. В результате движение в районе ДТП оказалось парализовано на 1,7 км. Информация о пострадавших не уточнялась.

В тот же день официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Калининградской области произошло ДТП с участием автобуса с детьми. По предварительным данным, женщина на машине марки Kia выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом.