В Москве сокращаются тяжелые последствия после ДТП с автомобилями каршеринга

За первые полгода в столице было зафиксировано 148 ДТП с автомобилями каршеринга, в которых 4 человека погибли и 168 получили ранения. Показатель смертности на 55,6% меньше, чем за первые 6 месяцев 2023 года, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Количество самих аварий с автомобилями каршеринга тоже уменьшилось. По сравнению с предыдущим годом их число сократилось на 28,2%. Количество пострадавших снизилось на 31,4%.

Аварийность с машинами такси тоже пошла на спад. За первые 6 месяцев этого года было зафиксировано 827 ДТП, и это на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Количество погибших в таких авариях уменьшилось на 4,5%, а пострадавших — на 8,7%.

В Подмосковье обратная ситуация, там отмечен рост ДТП с детьми. В июне зафиксировано несколько ДТП, в которых погибли восемь несовершеннолетних.

Самые низкие шансы создать аварийную ситуацию на дороге у людей спокойных, не склонных к чрезмерным эмоциям, заявили канадские учёные. Риск попасть в ДТП возрастает вместе с ростом уровня раздражённости и недовольства. Так, уровень агрессии был на 78% выше, чем среди сдержанных участников, у самых раздраженных водителей.