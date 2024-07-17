Пятеро туристов пострадали в ДТП на Кубани

В Каневском районе Кубани произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в районном отделе МВД России.

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Как выяснилось, авария произошла накануне около 11.00 на трассе "Краснодар - Ейск". Водитель Chevrolet Cruze при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю Subaru, двигавшемуся во встречном направлении.

В результате пострадали пять человек - жители Ростовской и Московской областей. Всех участников аварии, из которых двое детей семи и десяти лет, с различными травмами доставили в Каневскую центральную районную больницу.

Сейчас специалисты проводят расследование. Им предстоит выяснить причину и обстоятельства аварии.