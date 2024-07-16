Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Адаев погиб в ДТП

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб в возрасте 40 лет. Он попал в ДТП под Воронежем. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Саратовской области.

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— Министерство спорта области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Дмитрия Адаева. Весь спортивный мир скорбит вместе с вами, — говорится в сообщении.



Адаев начал заниматься греблей в 1996 году. Он был призером Чемпионата Европы, победителем Первенства Европы и Чемпионом мира 2010 года среди студентов. После окончания своей спортивной карьеры он стал тренером по гребле на байдарках и каноэ в Саратовской областной спортивной школе олимпийского резерва.