Мотоциклист без прав насмерть сбил 17-летнюю девушку в селе Дарьино в Мелеузовском районе Башкирии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

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По сведениям российского издания, в результате ДТП также пострадал трехмесячный младенец. 16-летний подросток врезался в двоих пешеходов с грудничком.

Всех пострадавших забрала скорая помощь, в больнице девушку реанимировать не удалось. Республиканская прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подросток на Lada Vesta устроил аварию, отрываясь от полицейской погони. Школьник взял автомобиль у отца без спроса. Юноша не справился с управлением и врезался в две припаркованные машины. В отношении нарушителя составили административные протоколы за вождение без прав, невыполнение требования полицейского, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Отцовскую машину отправили на штрафстоянку.