«Ласточка» попала в ДТП в Ленинградской области, есть погибшие

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в Гатчинском районе области произошло столкновение электропоезда «Ласточка» и легкового автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

© Северо-Западная транспортная прокуратура

Согласно предварительным данным, в результате аварии погибло четыре человека — двое из них дети. Столкновение произошло на переезде станции Дивенская, в 14:40 по мск. В данный момент движение по железнодорожному пути было временно приостановлено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и ГУ МВД.

«По предварительным данным, четверо погибших, из них двое детей», — сообщили в ГУ МВД.



Ранее два железнодорожных состава столкнулись в Белгородской области.