На юго-востоке Москвы произошло ДТП
Мотоцикл, трактор и грузовик столкнулись на юго-востоке Москвы, в результате аварии погиб мотоциклист. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"По предварительной информации, на пересечении улиц Донецкой и Перервы произошло столкновение трактора, мотоцикла и грузового автомобиля. В результате ДТП грузовик загорелся. Мотоциклист погиб", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. В оперативных службах сообщали ТАСС, что в ДТП попала бетономешалка.
"В настоящее время возгорание ликвидировано, грузовик почти полностью сгорел", - сказал собеседник агентства.