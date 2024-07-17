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На юго-востоке Москвы произошло ДТП

Мотоцикл, трактор и грузовик столкнулись на юго-востоке Москвы, в результате аварии погиб мотоциклист. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

На юго-востоке Москвы произошло ДТП
© РИА Новости
"По предварительной информации, на пересечении улиц Донецкой и Перервы произошло столкновение трактора, мотоцикла и грузового автомобиля. В результате ДТП грузовик загорелся. Мотоциклист погиб", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. В оперативных службах сообщали ТАСС, что в ДТП попала бетономешалка.

"В настоящее время возгорание ликвидировано, грузовик почти полностью сгорел", - сказал собеседник агентства.

ДТП
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ГИБДД