Момент смертельного ДТП с «Ласточкой» попал на видео

В Ленобласти водитель легкового автомобиля «Рено» выехал на железнодорожный переезд станции «Дивенская» перед электропоездом сообщением Петербург — Псков. Машинист «Ласточки» применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в среду, 17 июля, в Гатчинском районе Ленобласти. Погибли четыре человека — двое детей и двое взрослых.

В кадре сначала появляется красный автомобиль. Предположительно, его водитель проехал через переезд после включения предупредительных сигналов.

Затем на переезде появляется легковая машина. Несмотря на то, что горит красный сигнал светофора, включена система предупреждения, с той стороны стоит и ожидает проезда состава автомобиль, водитель пытается проехать перед поездом.

Его попытка оказывается неудачной — состав на огромной скорости врезается в машину и тащит ее на протяжении нескольких десятков метров.

«Двое проехали, третий не успел. Светофор работал, электричка гудела. Переезд оборудовать не могут, хотя бы шлагбаум поставили и камеру», — уточнили местные жители в соцсетях.



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В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте отметили, что случившееся квалифицировано по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц).