Москва стала лидером по числу ДТП с участием велосипедистов

Аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг» подвели итоги первого полугодия 2024 года по аварийности популярных в России более мобильных средств передвижения и пришли к выводу, что ситуация довольно печальна. Результаты исследования есть в распоряжении издания «Вести Подмосковья».

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По информации агентства, в первую тройку регионов страны с повышенным количеством ДТП, в которых участвовали велосипедисты, попали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, где за шесть последних месяцев подобных аварий зафиксировано 240, 120 и 101 соответственно. Следом идут Нижегородская, Тюменская, Московская, Самарская, Владимирская, Воронежская области и Республика Татарстан, где в целом общая динамика роста подобных ДТП не столь однозначна.

Следующим в печальном рейтинге исследователей идут любители мотоциклов, совершивших по стране с начала года уже 2060 ДТП, что почти на 25% выше прошлогодних показателей. В лидерах антирейтинга здесь Москва — 98 аварий, Забайкалье и Подмосковье — по 72 и Нижегородская область, где зафиксировано 70 ДТП с участием мотоциклистов. По мнению специалистов, цифры этой категории аварий «в разрезе рейтинговой таблицы не радужны».

В третью категорию исследования вошли мопеды, скутеры и другие двухколесные моторные средства передвижения, которые с января по июль попадали в дорожно-транспортные происшествия на всех дорогах страны 1 175 раз. Рост относительно прошлогодних показателей составил здесь почти 27%, а в первую тройку печального списка вошли Краснодарский край (97 ДТП), Нижегородская (78 ДТП) и Воронежская (44 ДТП) области. Примечательно, что Москва с 28 авариями мопедов занимает только седьмую позицию.