Автобус с пассажирами улетел в кювет в Ленинградской области

Пассажирский автобус на скорости покинул проезжую часть и съехал в кювет в Ленинградской области. В результате случившегося одному человеку потребовалась госпитализация.

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Как рассказали в Telegram-канале прокуратуры Ленобласти, ведомство организовало проверку после утреннего ДТП с пассажирским автобусом. Он двигался по Мурманскому шоссе. На 133-м километре дороги машина попала в аварию, съехав с проезжей части.

– По предварительной информации установлено, что 18 июля в 06:10 на 133-м километре Мурманского шоссе водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет, – сообщается в публикации региональной прокуратуры.



В ведомстве добавили, что в результате случившегося никто из пассажиров не пострадал. Однако медпомощь понадобилась водителю, его увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

В ходе проверки специалисты дадут оценку причинам и условиям инцидента, а также действиям должностных лиц. Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что пассажирский автобус искорежил остановку в Казани из-за таксиста-нарушителя.