Автобус сбил девочку на пешеходном переходе в Саранске

Пассажирский автобус в Саранске сбил девочку на пешеходном переходе, после чего въехал в автомобиль Ford. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"На ул. Косарева в Саранске водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на двенадцатилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого автобус совершил наезд на автомобиль марки Ford. Несовершеннолетнюю девочку бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу", - говорится в сообщении.



Автобус ехал по 126-му маршруту сообщением Чамзинка - Саранск. В момент ДТП в автобусе находились пассажиры, но никто из них за медпомощью не обращался.

Как сообщили в Госавтоинспекции Мордовии, водитель автобуса пояснил, что не заметил ребенка. Девочка в тяжелом состоянии находится в лечебном учреждении.