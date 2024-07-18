На трассе «М-2» большегруз столкнулся с микроавтобусом
На трассе «М-2» произошло смертельное ДТП. Погибли два человека, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».
Инцидент произошел на отрезке трассы между городами Чехов и Серпухов.
По данным канала, грузовик прижал к отбойнику микроавтобус, в котором ехала семья из Краснодара, и протащил так «добрую сотню метров».
Полицейский устроил массовое смертельное ДТП в Подмосковье
Водитель большегруза не пострадал. Мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, госпитализирован в тяжелом состоянии. Его жена и сын погибли на месте.
Ранее сообщалось, что в Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус. Погибли шесть человек.