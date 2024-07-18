В Карелии в ДТП с автобусом на трассе погиб человек

Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с автобусом на трассе А-119 в Карелии, пять человек получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД республики.

"В 17:40 мск на федеральной автодороге А-119 "Вологда-Медвежьегорск" столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате водитель легковой автомашины, житель Тамбова, скончался, также пострадал его пассажир. Четыре пассажира автобуса получили травмы", - сообщила собеседница агентства.



По информации МВД Карелии, житель Тамбова выехал на полосу встречного движения. Обстоятельства ДТП выясняются.