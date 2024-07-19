По факту ДТП с троллейбусом в Саратове возбудили дело

Следственное управление СК РФ по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту аварии с троллейбусом, в которой пострадали 11 человек. Об этом говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Кировскому району города Саратова по результатам проверки размещенных в СМИ сведений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), по факту ДТП, в результате которого пострадали люди", - отмечается в сообщении.



По предварительным данным, 19 июля на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Технической в Саратове произошло столкновение троллейбуса, грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП пострадали пассажиры троллейбуса, водитель и пассажир грузового автомобиля.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации министерства здравоохранения региона, в ДТП пострадали 11 человек. 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, 1 - в тяжелом состоянии.