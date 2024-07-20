В ДТП с иномаркой и автобусом в Петербурге пострадали три человека

В Петербурге столкнулись Volkswagen Polo и автобус. Пострадали три человека, пишет РЕН ТВ.

По данным канала, водитель иномарки на перекрестке при повороте на зеленый свет не уступил дорогу автобусу.

Пассажиры машины и одна из пассажирок общественного транспорта получили травмы средней тяжести.

Водитель «Фольксвагена», отметили журналисты, в 2024 году неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости и другие нарушения.