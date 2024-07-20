В Ижевске столкнулись МАЗ и рейсовый автобус. Пострадали шесть человек, они госпитализированы в местную больницу, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в субботу, 20 июля, около дома 273 на улице Удмуртской.

По данным канала, 40-летний водитель большегруза уснул за рулем, утратил управление и врезался в автобус, следовавший по этой же полосе. По факту ДТП проводится проверка.

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Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленинградской области КамАЗ врезался в автобус с 15 пассажирами. Пострадали пять человек.