В Москве произошло массовое ДТП

В Москве столкнулись несколько автомобилей. Информация о пострадавших уточняется, пишет столичный Дептранс в Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 20 июля, на Русаковской эстакаде (внешняя сторона ТТК).

В ведомстве пояснили, что на месте происшествия работают оперативные службы города.

Ранее в Дептрансе сообщили, что на улице Полбина грузовик столкнулся со стоящим на проезжей части легковым автомобилем, а затем с мотоциклом. Водитель легковой скончался на месте от полученных травм.