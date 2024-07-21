В Приморье лоб в лоб столкнулись автобус и легковой автомобиль

Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и легкового автомобиля в Приморье. Инцидент произошел на загородной трассе в ЗАТО Фокино.

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По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом. В тот момент внутри его салона находились 15 пассажиров.

От удара автобус съехал в кювет, где перевернулся на бок. Двое его пассажиров получили серьезные травмы и вместе с предполагаемым виновником ДТП были госпитализированы. На месте продолжается работа инспекторов ГИБДД. Назначен ряд экспертиз.