Известный рэпер попал в ДТП в центре Москвы

Рэпер Илья Бланко попал в аварию в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Инцидент произошел в субботнюю ночь на Берсеневской набережной.

© Телеграм-канал «ILYA BLANKO»

Музыкант ехал на «Майбахе» вместе с подругой, когда в них сзади на полной скорости врезалось авто каршеринга. Певец с девушкой были отправлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга, а виновник аварии сначала уехал, но позже вернулся на место происшествия.

Ранее треш-блогер и рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) не явился на свой концерт в Казани и убегал по городу от организаторов, сообщал Telegram-канал SHOT. По данным канала, его следующее выступление в Челябинске на всякий случай уже отменили.

Также особняк рэпера Дрейка (Обри Дрейк Грэм) в Торонто затопило в результате мощного ливня, который обрушился на канадский город во вторник, 16 июля. На записи с места происшествия видно, как мощный поток воды льется в дом из-под закрытой двери.

До этого сообщалось, что Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может лишиться гражданства Израиля из-за того, что после получения паспорта не встал на воинский учет. Российский музыкант обманул местные власти, не желая идти на службу в ЦАХАЛ, а также провел в стране всего пару дней, хотя указал в документах, что постоянно проживает в городе Гиватаиме.