Число пострадавших в ДТП под Царевкой в Приморье выросло до пяти

Количество пострадавших в ДТП на трассе Артем - Находка - Порт Восточный в Приморском крае выросло до пяти после уточнения данных. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, возбуждено уголовное дело.

В воскресенье автомобили Toyota Prius и Land Cruiser Prado столкнулись около деревни Царевка. Первоначально сообщалось о двух пострадавших и одном погибшем.

"Большекаменская межрайонная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту ДТП, произошедшего накануне на 62-м км автодороги Артем - Находка - Порт Восточный. Госпитализация в результате ДТП потребовалась пяти пострадавшим: двум водителям и трем несовершеннолетним пассажирам (9, 11 и 12 лет)", - говорится в сообщении.



Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, из троих пострадавших детей двое находятся в реанимации с травмами внутренних органов. У третьего ребенка перелом голени, его жизнь вне опасности.

Установлено, что за рулем Toyota Prius находилась 42-летняя жительница Находки. От полученных травм на месте погиб мужчина-пассажир. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в надзорном ведомстве.