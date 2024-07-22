Горящая фура перекрыла проезд по трассе М-11

На трассе М-11 «Нева» загорелась фура, перекрыто движение в сторону Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на 557-м километре платной дороги. По данным канала, водитель фуры не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего грузовой автомобиль загорелся. Водитель не пострадал.

При этом из-за горящей фуры была перекрыта большая часть трассы. В настоящее время автомобили могут проехать в сторону Санкт-Петербурга только по одной полосе.