В Саратове в ДТП погиб сын губернатора региона

В Саратове в ДТП погиб 16-летний сын губернатора региона Романа Бусаргина. Об этом пишет «Комсомольская правда. Саратов» со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что официального подтверждения информации пока не поступало.

Инцидент произошел в понедельник, 22 июля, в Волжском районе, у дома №76 по улице Соколовой. Lada Granta влетела в стоявший на обочине грузовик MAN.

Погибли два человека и один пострадал. Пресс-служба прокуратуры региона заявила, что среди погибших в ДТП есть несовершеннолетний.

На месте работают все экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.