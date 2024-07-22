Кассационный суд напомнил о том, как вести себя после ДТП

Второй кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: водитель не вправе прикладываться к рюмке после аварии. Сначала надо решить все юридические вопросы с ГАИ. Если же водитель разбитого авто с горя приложится еще до начала разбирательства, то будет отвечать как пьяный. Со всеми вытекающими последствиями.

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Как должен вести себя водитель в таких ситуациях, Второй кассационный суд общей юрисдикции детально разобрал на конкретном примере. Разъяснения опубликованы в свежем номере приложения к журналу "Судья" "Кассация & Апелляция".

Некий гражданин С. вылетел на обочину. К счастью, он не задел ни другие авто, ни пешеходов. Потому, как говорится, встал, отряхнулся и поехал дальше. А дома, как потом рассказывал мужчина, он осушил полную рюмку. Чтобы успокоиться.

Поскольку автомобиль, вылетев на обочину, повредил кусты, это уже ДТП. Надо было вызывать ГАИ

Увы, в тот момент, когда "успокоительные" градусы еще гуляли по его крови, к нему в гости нагрянули инспекторы ГАИ. Так что попытка расслабиться добавила человеку новых проблем. И, как следствие, стоила дополнительных нервных клеток, сожженных во время разбирательств.

Как объясняют эксперты, в принципе, то, что пить после аварии нельзя, далеко не новость. Каждый водитель должен знать это. Однако в данном деле есть важный нюанс: аварией с юридической точки зрения может оказаться даже невинное, на взгляд водителя, происшествие.

Дело в том, что не всякая неприятность на дороге с машиной считается ДТП. Если в происшествии пострадало только авто виновника, а больше никому и ничему ущерб не причинен, это не ДТП. Соответственно, водитель может спокойно ехать дальше. Хоть на эвакуаторе. Теоретически в таком случае не запрещается и выпить. Ведь аварии (юридически) не было, просто человек разбил в хлам свою машину, и все. Однако прежде водитель обязан разобраться, действительно ли его беда не считается ДТП. И здесь его могут поджидать сюрпризы.

В судебной практике уже были примеры, когда суды отказывались считать аварией полет машины до ближайшего кювета.

Соответственно, все претензии к водителям - и в оставлении места происшествия, и в пьянстве с горя - снимались. Видимо, водитель рассчитывал, что так будет в этот раз. Однако кассационный суд обратил внимание: в ходе своего рывка на обочину автомобиль повредил дерево и придорожные куста. А это уже ущерб живой природе. Значит, авария все-таки случилась и водитель обязан был вызвать ГАИ. Раз вместо этого он выпил, то был лишен прав на год и семь месяцев. Его урок другим наука: смятые кусты могут дорого обойтись.