Стали известны подробности о машине, в которой разбился сын Бусаргина
Черную Lada Granta, на которой разбился сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, не могли продать более трех лет. Об этом сообщает Mash.
По данным канала, за автомобиль 2012 года выпуска просили почти полмиллиона рублей. В ней была установлена пневмоподвеска и музыкальная система.
В Саратове в ДТП погиб сын губернатора региона
За все время Lada Granta владели всего несколько человек, все из которых были местными стритрейсерами-любителями заниженных тачек.
При этом последний владелец автомобиля, который приобрел его месяц назад, какое-то время не участвовал в гонках. Предполагается, что именно он сидел за рулем Lada Granta во время смертельного ДТП вместе с 16-летним сыном губернатора. Они оба погибли.
Известно, что и сам Иван Бусаргин занимался экстремальным вождением и брал первые места за прохождение трасс по автомногоборью.
Напомним, что смертельное ДТП произошло 22 июля днем на Соколовой улице в Саратове. Lada Granta влетела в стоявший на обочине грузовик. По предварительным данным, в машине находилось четыре человека, Иван Бусаргин сидел на пассажирском сиденье впереди.