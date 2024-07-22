Стали известны подробности о машине, в которой разбился сын Бусаргина

Черную Lada Granta, на которой разбился сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, не могли продать более трех лет. Об этом сообщает Mash.

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По данным канала, за автомобиль 2012 года выпуска просили почти полмиллиона рублей. В ней была установлена пневмоподвеска и музыкальная система.

В Саратове в ДТП погиб сын губернатора региона

За все время Lada Granta владели всего несколько человек, все из которых были местными стритрейсерами-любителями заниженных тачек.

При этом последний владелец автомобиля, который приобрел его месяц назад, какое-то время не участвовал в гонках. Предполагается, что именно он сидел за рулем Lada Granta во время смертельного ДТП вместе с 16-летним сыном губернатора. Они оба погибли.

Известно, что и сам Иван Бусаргин занимался экстремальным вождением и брал первые места за прохождение трасс по автомногоборью.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 22 июля днем на Соколовой улице в Саратове. Lada Granta влетела в стоявший на обочине грузовик. По предварительным данным, в машине находилось четыре человека, Иван Бусаргин сидел на пассажирском сиденье впереди.