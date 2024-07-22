Инспектор ДПС сбил пешехода в Дагестане

Инспектор ДПС сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода на федеральной трассе "Кавказ" в Кизилюртовском районе Дагестана. Мужчина с травмами доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"Сегодня <…> примерно в 20:00 на 753-м км федеральной автодороге "Кавказ" в Кизилюртовском районе инспектор полка ДПС, управляя патрульным автомобилем Skoda Octavia с включенными световыми и звуковыми сигналами, совершил наезд на мужчину, перебегавшего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход, личность которого в настоящее время не установлена, с различными травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении.



Обстоятельства произошедшего и личность пострадавшего выясняются.