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Российская блогерша "МотоТаня" погибла в ДТП в Турции

Россиянка Татьяна Озолина, ставшая популярной благодаря своему блогу "МотоТаня", погибла в ДТП в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Российская блогерша "МотоТаня" погибла в ДТП в Турции
© Российская Газета

Серьезная авария произошла на трассе Милас - Сёке.

Озолина не справилась с управлением, и ее мотоцикл влетел в грузовик. На место ДТП вызвали скорую, но девушка скончалась еще до прибытия медиков.

В YouTube у Татьяны было почти 2 миллиона подписчиков.

Последние видео, опубликованные на канале, были сделаны в Турции незадолго до гибели.

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