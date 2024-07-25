СМИ: в смертельной аварии с мотоблогером из РФ виноват турецкий мотоциклист

Турецкий гражданин Онур Обут стал виновником аварии с мотоциклами в провинции Мугла, в которой погибла блогер из России Татьяна Озолина, известная в соцсетях как байкер МотоТаня. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на данные следствия.

По информации издания, мотоцикл, которым управлял Обут, врезался сзади в мотоцикл Озолиной, в результате чего транспортное средство выбросило на обочину дороги. Следствие признало турка виновником аварии, по решению прокурора Муглы он был доставлен в суд, но затем отпущен под подписку о невыезде. Турецкий мотоциклист заявлял на допросе, что смертельная авария произошла по вине россиянки.

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По данным Sabah, тело Озолиной доставлено частной компанией из морга в аэропорт Милас-Бодрум, откуда будет отправлено в Россию.

Генконсульство России в Анталье сообщало ранее, что окажет необходимое содействие в вопросах оформления документов и репатриации на родину тела россиянки.

Авария, в которой погибла Озолина, по данным управления безопасности провинции Мугла, произошла 22 июля на трассе Милас - Секе. В результате столкновения с другим мотоциклом она получила травмы, не совместимые с жизнью. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело.