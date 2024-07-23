Стали известны подробности аварии в Турции, в которой погибла блогер МотоТаня (Татьяна Озолина). Как сообщает Telegram-канал Shot, семья погибшей сейчас находится в шоковом состоянии, а в Москве у Татьяны остался 13-летний сын.

В публикации утверждается, что МотоТаня уехала в Турцию на мотоцикле вместе с подписчиком. Блогерша разыграла в социальных сетях свой старый байк, который выиграл молодой человек, и Озолина вязала парня в поездку. В день трагедии россиянин не поехал кататься, поскольку подаренный блогером мотоцикл сломался.

В результате Татьяна поехала вместе с турецким блогером-байкером Онуром Обутом, который пообещал ей показать турецкие достопримечательности. По данным канала, он врезался в нее сзади. Мотоцикл россиянки отбросило в отбойник, и она ударилась головой. Близкие погибшей также опровергли ранее распространившуюся информацию о том, что она якобы столкнулась с фурой. В публикации утверждается, что девушка ехала с минимальной скоростью и притормозила перед грузовиком.

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Сын погибшей сейчас находится в Москве вместе с родителями Озолиной, которые приехали из Омской области посидеть с ним на время поездки дочери. Вопрос с транспортировкой тела все еще не решен.

Как сообщает RT в Telegram-канале, отец Татьяны Озолиной узнал о произошедшем от ее мужа. По его словам, в момент происшествия он также находился в Москве.