Московский байкер рассказал, какой была «МотоТаня» в обычной жизни

Блогер Татьяна Озолина, более известная как «МотоТаня», в обычной жизни была добрым и незаносчивым человеком, рассказал NEWS.ru руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов. Байкер отметил, что в своем блоге она олицетворяла «беззаботную девчонку», которая может и путешествовать, и просто ездить по городу на мотоцикле.

© Мототаня.ру

«МотоТаня» много лет задавала тон остальным, особенно девушкам на мотоциклах, показывая, что мотоциклисты очень разные. Она олицетворяла беззаботную девчонку на байке, которая хочет по городу ездит, хочет путешествует. Она в жизни была абсолютно нормальным, добрым человеком, незаносчивой, невысокомерной, — поделился Иванов.



Он отметил, что в мотомире блогер была достаточно давно. Иванов подчеркнул, что все расстроены известием о ее смерти. Байкер рассказал, что в прошлом году вручал ей премию Кикстартер — самую почетную в России за достижения в мотоиндустрии в номинации «Блогер года».

Очевидцы говорят, что даже после ДТП Таня встала и пошла к мотоциклу, но упала и потеряла сознание, больше в сознание не пришла, скорая приехала и констатировала смерть, — заключил байкер.

Озолина за три месяца до гибели в Турции опубликовала пост с комментариями хейтеров. Она показала, что одни люди желают ей смерти, а другие уже «похоронили». В представленных девушкой комментариях пользователи желали ей «превратиться в фарш» и «размазаться по асфальту».