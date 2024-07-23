Московский байкер рассказал, какой была «МотоТаня» в обычной жизни
Блогер Татьяна Озолина, более известная как «МотоТаня», в обычной жизни была добрым и незаносчивым человеком, рассказал NEWS.ru руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов. Байкер отметил, что в своем блоге она олицетворяла «беззаботную девчонку», которая может и путешествовать, и просто ездить по городу на мотоцикле.
«МотоТаня» много лет задавала тон остальным, особенно девушкам на мотоциклах, показывая, что мотоциклисты очень разные. Она олицетворяла беззаботную девчонку на байке, которая хочет по городу ездит, хочет путешествует. Она в жизни была абсолютно нормальным, добрым человеком, незаносчивой, невысокомерной, — поделился Иванов.
Он отметил, что в мотомире блогер была достаточно давно. Иванов подчеркнул, что все расстроены известием о ее смерти. Байкер рассказал, что в прошлом году вручал ей премию Кикстартер — самую почетную в России за достижения в мотоиндустрии в номинации «Блогер года».
Очевидцы говорят, что даже после ДТП Таня встала и пошла к мотоциклу, но упала и потеряла сознание, больше в сознание не пришла, скорая приехала и констатировала смерть, — заключил байкер.
Озолина за три месяца до гибели в Турции опубликовала пост с комментариями хейтеров. Она показала, что одни люди желают ей смерти, а другие уже «похоронили». В представленных девушкой комментариях пользователи желали ей «превратиться в фарш» и «размазаться по асфальту».