Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Анталье. Также там заявили, что окажут содействие в репатриации тела.

«Генконсульство России в Анталье выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и в рамках имеющихся полномочий окажет необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тела россиянки на Родину», — говорится в сообщении.



Татьяна Озолина попала в аварию в районе Милас Муглы в Турции. Изначально сообщалось, что женщина совершала переезд, в какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Она скончалась до приезда скорой.

Позже выяснилось, что в ее мотоцикл сзади въехал турецкий блогер Онур Обат. После она потеряла управление и врезалась в грузовик, а по другой информации — улетела в кювет. МотоТаня получила травму шеи из-за которой она не выжила. Обат попал в больницу с переломом ноги.

Сейчас близкие Озолиной занимаются вопросами транспортировки ее тела на родину.

МотоТаня имела на YouTube почти 2 миллиона подписчиков. Она снимала видео по байк-теме. Последние ролики, опубликованные на канале, были сделаны в Турции незадолго до гибели.