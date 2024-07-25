Тело МотоТани отправили в аэропорт Милас-Бодрум для транспортировки в РФ

Тело разбившейся на спортивном мотоцикле в Турции мотоблогерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, отправили в аэропорт Милас-Бодрум для транспортировки в Россию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

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«Вчера тело Татьяны Озолиной, которая попала в страшное ДТП на мотоцикле в турецком районе Милас города Мугла, забрала из отделения судебно-медицинской экспертизы машина частной компании и доставила в аэропорт Милас-Бодрум. Дальше его транспортируют на самолете в Москву», - говорится в сообщении Shot.



Отмечается, что родные и друзья женщины устроили сбор средств в социальных сетях.

Татьяна Озолина попала в аварию в районе Милас Муглы в Турции. Изначально сообщалось, что женщина совершала переезд, в какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Она скончалась до приезда скорой.

Позже выяснилось, что в ее мотоцикл сзади въехал турецкий блогер Онур Обут. Ему может грозить несколько лет тюрьмы. Предварительно, по местным законам байкера будут судить по статье об убийстве по неосторожности. Турку, вероятнее всего, предъявят обвинение по статье 85 УК Турции — максимальное наказание по ней составляет 6 лет тюрьмы. При этом срок могут уменьшить, если в деле появятся смягчающие обстоятельства.

Спустя некоторое время турецкий блогер Онур Обут заявил, что это МотоТаня врезалась в его байк.