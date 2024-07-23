В Кузбассе в ДТП пострадали пять человек

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Кемеровской области, в результате травмы получили пять человек, сообщили в ГУ МВД по региону.

"ДТП произошло сегодня около 17:30 (13:30 мск) на автодороге Кемерово - Яшкино - Тайга. Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla. В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили пять человек, из них один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.



Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.