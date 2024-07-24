В Москве мотоцикл столкнулся с легковушкой

В Москве произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

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По его данным, машина на участке дороги поворачивала налево, а мотоцикл — поехал прямо, в результате чего произошло столкновение транспортных средств, машину развернуло. Источник уточнил, что в результате ДТП пострадал мотоциклист. Его отвезли в Институт скорой помощи имени Склифосовского.

Накануне в Турции произошла трагедия с участием популярного российского мотоблогера МотоТани — Татьяны Озолиной. Двигаясь в группе мотоциклистов, она попала в ДТП, ее не стало на месте происшествия. Ехавший с ней турецкий мотоблогер Онур Обут госпитализирован с травмами. По одной из версий, мотоциклисты столкнулись с грузовиком, по другой — друг с другом. Незадолго до ДТП женщина пыталась выехать из Турции в Грецию, но ее мотоцикл не пропустили на границе.

В генеральном консульстве России в Анталье позже сообщили, что в связи с трагедией было возбуждено уголовное дело. Также там заявили, что окажут содействие в репатриации тела.

МотоТаня имела на YouTube почти 2 миллиона подписчиков. Она снимала видео по байк-теме. Последние ролики, опубликованные на канале, были сделаны в Турции незадолго до трагедии.