Автобус с пассажирами перевернулся на мокрой дороге на Кубани

В Краснодарском крае пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся.

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В Северском районе Краснодарского края у поселка Черноморский после опасного маневра легкового авто пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся. Автобус марки King Long направлялся из Ростова-на-Дону в Геленджик. Около 14:30 он съехал с дороги и остался лежать на боку в кювете. Уточняется, что в ДТП погибших нет, предварительно есть пострадавшие, степень тяжести уточняется.

Пострадавших госпитализируют. Известно, что в салоне в момент аварии находились 32 пассажира. Проводится проверка. Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России. Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю