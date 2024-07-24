Друг МотоТани рассказал, что она была позитивным человеком

Друг погибшей девушки-блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, Вячеслав Дюднев рассказал о том, каким она была человеком, сообщает aif.ru.

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«В детстве она была егоза. Никому не давала скучать. Сразу было понятно, что это будущая звезда растет. Очень активная девчонка была с самого детства, не могла усидеть на месте. Потом мы потеряли связь. Я уехал в Омск. А после мы с ней несколько раз общались в социальных сетях. Например, на тему спорта, она занималась спортом, как и я. Она была позитивным человеком. Я все еще в шоке от этого события», — сказал Дюднев.



Татьяна Озолина попала в аварию в районе Милас Муглы в Турции. В ее мотоцикл сзади въехал турецкий блогер Онур Обат. После она потеряла управление и врезалась в грузовик, а по другой информации — улетела в кювет. МотоТаня получила травму шеи, из-за которой она не выжила. Обат попал в больницу с переломом ноги.

Сейчас близкие Озолиной занимаются вопросами транспортировки ее тела на родину.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, мотоциклист со стажем Виталий Милонов заявил, что МотоТаня придала более человечный вид мотосообществу и действительно своими короткими юмористичными роликами очень очеловечила мотоциклистов.

МотоТаня имела на YouTube почти 2 миллиона подписчиков. Она снимала видео по байк-теме. Последние ролики, опубликованные на канале, были сделаны в Турции незадолго до гибели.