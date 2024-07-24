Мотоциклист Обур обвинил МотоТаню в смертельном ДТП в Турции

Мотоциклист из Турции Онур Обур заявил, что российская блогер-байкер Татьяна Озолина сама спровоцировала смертельное ДТП, в результате которого девушка погибла. Об этом сообщает DHA.

По его словам, причиной гибели Озолиной стало то, что девушка допустила ошибку во время обгона. В результате ее мотоцикл столкнулся на трассе с мотоциклом Обура — тот был госпитализирован в местную больницу, а позже доставлен на допрос, по результатам которого мужчину отпустили.

«Между мотоциклами Обута и Озолиной вклинилась фура. Озолина попыталась объехать фуру и неправильно совершила обгон, вследствие чего ее мотоцикл врезался сзади в мотоцикл Обута», — передает источник показания Обура.



Версию турецкого блогера также подтвердил один из свидетелей.

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Озолина была известна в соцсетях как МотоТаня. Ранее стало известно, что девушка разбилась в турецкой провинции Мугла. В связи со смертью Озолиной было возбуждено уголовное дело, генеральное консульство России в Анталье выразило готовность оказать помощь в репатриации тела.