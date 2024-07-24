Четыре человека погибли, двое пострадали в ДТП в Чувашии

Столкновение двух иномарок произошло 24 июля в Чувашии. В результате ДТП погибли четыре человека, ещё двое получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике, автомобили столкнулись на автодороге А-151 на территории Канашского округа. В одной из иномарок находились четыре человека. Все они погибли.

«Кроме того, в медучреждение были доставлены женщина с ребёнком 2013 года рождения», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о ДТП в Горном Алтае, в результате которого три человека погибли и пятеро пострадали.