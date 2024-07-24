Что грозит обвиняемому в гибели МотоТани турецкому байкеру

Виновный в смерти российского блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, турецкий байкер Онур Обут может избежать тюрьмы, заявил юрист, член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко. В беседе с NEWS.ru он допустил, что Обуту могут назначить условный срок.

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Обуту могут предъявить обвинения по ст. 85 УК Турции. Максимальное наказание по данной статье составляет до шести лет лишения свободы. Однако есть вероятность, что виновнику может быть назначено условное наказание, не связанное с реальным лишением свободы. В случае, если виновник ДТП не будет нарушать закон в течение пяти лет с момента вынесения приговора, то сведения о его судимости могут быть удалены из базы правоохранительных органов, — объяснил собеседник.



Остапенко добавил, что по российскому уголовно-процессуальному законодательству в рамках уголовного дела назначается экспертиза обстоятельств ДТП. В турецком уголовно-процессуальном законодательстве в делах об авариях проводится аналогичная экспертиза.

При производстве экспертизы специалист изучает все материалы дела и доказательства: схему ДТП, видеозаписи с камер, протоколы осмотра места происшествия с фототаблицей, протоколы допросов участников аварии и свидетелей, протоколы следственных действий. В итоговом экспертном заключении специалист указывает, кто виноват в ДТП, а также соответствуют ли объяснения лиц действительности. То есть объяснения Обута будут рассматриваться как судом, так и следствием в совокупности с другими доказательствами по делу, в том числе с заключением эксперта, резюмировал юрист.



Ранее Онура Обута задержала полиция. По его словам, это россиянка влетела в него, а не наоборот, как сообщали до этого друзья погибшей.

Мотоциклист Обур обвинил МотоТаню в смертельном ДТП в Турции

Обут рассказал правоохранителям, что мотоциклистка якобы обогнала грузовик и въехала ему в зад, вследствие чего они вместе улетели в отбойник. Отмечается, что байкер был отпущен после допроса до суда, но при этом будет находиться под надзором.