Тело МотоТани доставили в аэропорт для транспортировки в Россию

Тело мотоблогерши Татьяны Озолиной (МотоТаня), разбившейся накануне в Турции, отправили в аэропорт Милас-Бодрум для транспортировки в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, вчера тело МотоТани забрала из отделения судебно-медицинской экспертизы машина частной компании. Она доставила его в аэропорт, откуда останки транспортируют на самолете в Москву.

Напомним, что авария произошла 22 июля на трассе Секе — Милас в Турции. Девушка погибла после того, как в нее врезался турецкий блогер-байкер Онур Обут. Мотоцикл россиянки отбросило в отбойник, и она ударилась головой. Прибывшие на место медики не смогли ей помочь.

Сам Обут заявил полицейским, что Озолина якобы обогнала грузовик и врезалась в него. Мужчину задержали — ему может грозить до 6 лет тюремного заключения по статье об убийстве по неосторожности. В саму Турцию МотоТаня поехала с подписчиком, который выиграл ее старый байк. В Москве у нее остались муж и 13-летний ребенок.