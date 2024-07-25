Водитель Nissan въехал в торговый павильон в Балашихе

Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в городском округе Балашиха, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

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«Вечером 24 июля около 21:20 на Балашихинском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1971 года рождения, управляя легковой автомобилем Nissan, совершил наезд на торговый павильон. В результате ДТП пострадавших нет», – сказали в ведомстве.



Сотрудники ГАИ составили на водителя протокол по ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Ведется проверка.