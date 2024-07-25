На видео попало ДТП с Toyota Camry полковника МВД Татарстана, сбившей мальчика

В Казани Toyota Camry, закрепленная за полковником центрального аппарата МВД Татарстана, сбила шестилетнего мальчика, отправив его в полет на несколько метров. Об этом сообщает «Реальное время». Инцидент произошел 9 июля в ЖК «Сказочный лес» и попал на камеру домофона. Кадры опубликовал Telegram-канал «Регион116 Казань».

«Мальчик в розовой футболке и голубых шортиках обходит этот автомобиль со стороны бампера и делает шаг на дорогу — из-за высоких машин с места ему не видно. Смотрит налево — движения нет, делает еще движение вперед — и тут уже справа в него врезается автомобиль», — передает издание.



Мальчик остался жив и не получил серьезных травм. Впоследствии выяснилось, что автомобиль закреплен за центральным аппаратом МВД Татарстана, а именно — за полковником Юрием Колпаковым, заместителем начальника тыла министерства и экс-начальником этой же службы в УВД Казани. Однако, по словам очевидцев, самого мужчины в автомобиле не было — за рулем находился его водитель.

Также оказалось, что незадолго до происшествия Колпаков подал в отставку. По словам родителей ребенка, экспертиза полученных повреждений ребенком до сих пор не назначена по неизвестной причине, также не были приняты меры, чтобы обезопасить других жителей от аварий на опасном участке.

До этого сообщалось, что тело разбившейся на спортивном мотоцикле в Турции мотоблогерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, отправили в аэропорт Милас-Бодрум для транспортировки в Россию. Родные и друзья женщины устроили сбор средств в социальных сетях.

Татьяна Озолина попала в аварию в районе Милас Муглы в Турции. Изначально сообщалось, что женщина совершала переезд, в какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Позже выяснилось, что в ее мотоцикл сзади въехал турецкий блогер Онур Обут. Ему может грозить несколько лет тюрьмы. При этом срок могут уменьшить, если в деле появятся смягчающие обстоятельства.