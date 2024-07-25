История с гибелью МотоТани в Турции обрастает странными подробностями

Спутник погибшей в Турции мотогонщицы заявил о пропаже видеокамеры с ее шлема.

© За рулем

С места аварии байкерши МотоТани таинственным образом исчезла видеокамера с ее шлема. Об этом рассказал спутник погибшей россиянки Сергей Хардиков. Он ехал в одной группе с погибшей в Турции мотогонщицей Татьяной Озолиной, и его версия событий отличается от рассказанной турецким мотоциклистом Онуром Обутом. Согласно турецким СМИ, Обут заявил, что причиной ДТП и гибели Озолиной стала ее ошибка при обгоне фуры.

«Напишу так же, как дал показания полиции. Мы ехали втроем. Таня, Онур и я последним. Что там произошло, я не видел, видел только момент удара. Как Онур тормозит, что встает на переднее колесо, бьет Танин мот в заднюю часть, и они разлетаются по дороге», – написал Хардиков в своем аккаунте в соцсетях.



При этом турецкие СМИ тиражируют информацию со слов Обута, что именно мотоцикл Озолиной врезался сзади в мотоцикл турецкого гонщика. Хардиков, отставший от спутников, якобы подтвердил слова Обута о том, что Озолина неправильно совершила обгон.

«P.S. Камера с мотоцикла Тани исчезла магическим образом. В тот вечер я ее не нашел. Приезжал вчера, сегодня. Но не нашел. Моя камера была разряжена и не писала, так как находилась в аквабоксе и не было возможности заряжать ее на ходу», – написал Хардиков.



Примечательно, что в СМИ до сих пор не появилось ни одной видеозаписи момента аварии.